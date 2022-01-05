شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى لحقوق الإنسان" يعقد أول اجتماع له برئاسة السفيرة مشيرة خطاب والان مع تفاصيل الخبر
وشمل القرار عضوية كل من:
الدكتور محمد أنس قاسم يوسف جعفر، جورج إسحاق جرجس، الدكتور محمد سامح أحمد محمد عمرو بندر، الدكتورة هدى راغب عوض، الدكتورة نيفين عبدالمنعم مسعد، الدكتورة نهى على على بكر، عبدالجواد أحمد، عبدالحميد أحمد، رابحة فتحى شفيق محمد، نهاد لطفى سيد محمد أبو القمصان، هانى إبراهيم فهمى إبراهيم، الدكتور ولاء جاد الكريم محمود عثمان، غادة محمود همام محمود، محمد ممدوح جلال عبدالحليم، علاء سيد كامل شلبى، عزت إبراهيم ميخائيل يوسف، نهى طلعت عبد القوى السيد عبداللطيف، محمود محمد سعد متولى بسيونى، سميرة لوقا دانيال أبسخرون، الدكتورة وفاء بنيامين بسطا مترى، عصام الدين أحمد طه شيحة، محمد أنور أحمد عصمت السادات، دينا هشام محمد عباس خليل، سعيد عبدالحافظ سعيد درويش، إسماعيل عبدالرحمن محمد محمد، والدكتور أيمن جعفر زهرى أحمد.