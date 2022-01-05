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شكرا لقرائتكم خبر عن تضامن النواب توافق على تشجيع صندوق قادرون باختلاف لإقامة مشروعات متوسطة والان مع تفاصيل الخبر
كما وافقت اللجنة بعد مناقشات مستفيضة علي دمجي البندان 11 من مشروع قانون أشرف رشاد لبند رقم 10 من مشروع قانون النائبة دعاء عريبي ليصباحان بندا واحدا نصه، كالتالي المشاركة فى توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافة والاجتماعية والفنية، وكذلك رعاية الأبطال من ذوي الإعاقة الحاصلين على بطولات في الأنشطة المختلفة والعمل على تنمية قدراتهم ومواهبهم ودعمهم.
جدير بالذكر أن الاجتماع بحضور ممثلي وزارات العدل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية والشباب والرياضة والتجارة والصناعة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة).