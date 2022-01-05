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بدء توافد الحضور لاحتفالية الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مينا غالي:

​بدأ منذ قليل، توافد الحضور لاحتفالية الكنيسة الإنجيلية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث يترأس الصلاة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بالكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة بالتحرير، بحضور عدد من الشخصيات العامة بالدولة وممثلي الكنائس الإنجيلية بمصر

كما يشارك في ترؤس الاحتفال الدكتور القس سامح موريس راعي الكنيسة.

وشدد زكي على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس ، حرصًا على سلامة الجميع، مؤكدًا على ضرورة دقة العمل التنظيمي في تنفيذ كافة وقائع برنامج الاحتفال وإعداد كل الترتيبات اللازمة لاستقبال الضيوف من كبار رجال الدولة والشخصيات العامة.

ويتم نقل الاحتفال على الهواء مباشرةً على التليفزيون المصري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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