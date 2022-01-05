"حياة كريمة" تنشر صورًا من تنفيذ المشروعات بمحافظة الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الصفحة الرسمية لمبادرة "حياة كريمة"، نسب تنفيذ المشروعات في محافظة الشرقية، مركز الحسينية.

وقالت "حياة كريمة" إن نسب الإنجاز وصلت ١٠٠٪ بقرية سماكين غرب، منها:

- محطة مياه سماكين غرب، نسبة إنجاز ١٠٠٪.

- نقطة اسعاف سماكين، نسبة إنجاز ١٠٠٪.

- مدرسة الشيخ راغب، المجمع الزراعي، مركز شباب منشأة ابوعامر تخطت نسب الإنجاز ٩٥ ٪.

- مدرسة النشاوية بسماكين غرب، بنسبة انجاز إنشائية ٧٠٪.

- أما بناحية قصاصين الشرق، فكانت نسبة التنفيذ بمركز شباب أبو صميدة ٧٠٪.

- مدرسة الربان عمر صميدة، نسبة الإنجاز ١٠٠٪.