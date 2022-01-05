كازاخستان: أزمة الغاز تتصاعد وسقوط مطار ألما آتا بيد المتظاهرين

أفادت وسائل إعلام كازاخية بأن حوالي 45 من المتظاهرين سيطروا على مطار ألما آتا، مشيرة إلى أن الموظفين غادروا المطار لدى اقتحام المحتجين له.

وتمر الدولة بأزمة سياسية خطيرة وذلك بسبب رفع الدولة لأسعار الغاز خصوصا في ظل موجة البرد الحالية التي تجتاح البلاد.

وأعلن رئيس كازاخستان قاسم جمارت توكاييف أنه يتولى من اليوم منصب رئيس مجلس الأمن، مؤكدا عزمه على اتخاذ إجراءات حازمة لاستعادة النظام العام ولن يغادر البلاد تحت أي ظروف.