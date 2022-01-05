اليمن.. التحالف يعلن حصيلة عملياته ضد الحوثي في شبوة ومأرب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الأربعاء، حصيلة عملياته ضد الانقلابيين الحوثيين في شبوة ومأرب.

وأعلن التحالف في بيان مقتل 70 عنصرا حوثيا وتدمير 9 آليات في استهدافات مأرب.

وأوضح التحالف أنه “نفذ 12 عملية استهداف ضد مليشيات الحوثي في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية”.

فيما قال التحالف أيضا، إنه نفذ 37 عملية استهداف ضد مليشيات الحوثي في شبوة خلال 24 ساعة.

كما أعلن في بيانه، “مقتل 190 عنصرا حوثيا وتدمير 23 آلية عسكرية ومنصة إطلاق صواريخ خلال عمليات شبوة”.

وفي الأيام الماضية، بدأ التحالف العربي مع قوات ألوية العمالقة والقوات الجنوبية مرحلة جديدة لتأمين مناطق شرق اليمن والشريط الساحلي على بحر العرب من أطماع الحوثيين وسيطرة مليشيات الإخوان التي اتخذت من محافظة شبوة معقلا لترتيب سيطرتها على مناطق الثروة النفطية في اليمن.

يأتي ذلك فيما واصلت قوات ألوية العمالقة الجنوبية، التي تقود القتال ضد المليشيات الحوثية، في مديريات شبوة.