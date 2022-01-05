الكاظمي يؤكد انتهاء الدور القتالي لقوات التحالف الدولي في العراق

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 يناير 2022 07:16 مساءً - جدد رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته، مصطفى الكاظمي، خلال جلسة لمجلس الوزراء، الأربعاء، تأكيده على انتهاء الدور القتالي للقوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في العراق، عقب عدة هجمات استهدفت مواقع تحوي مستشارين أميركيين.

وقال الكاظمي إنه “تم استلام جميع المعسكرات من قبل القوات العراقية، ويتواجد حاليا عدد من المستشارين يعملون إلى جانب قواتنا الأمنية”.

وأعرب عن أسفه لما وصفها بـ “بعض التصرفات العبثية”، حيث شهد مطلع العام الجديد إطلاق عدد من الصواريخ مستهدفةً معسكرات عراقية، “بما يسهم في تعكير صفو الأمن والاستقرار”.

وضرب صاروخ كاتيوشا معسكرا عراقيا قرب مطار بغداد الدولي مطارَ بغدادَ الدوليُ كان يحوي مستشارين أميركيين، وفقا لما أكدته خلية الإعلام الأمني، الأربعاء.

أتى هذا بعد سلسلة هجمات بالطائرات المسيرة استهدفت قاعدة عين الأسد بمسيّرات.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن القوات الأميركية في العراق لا تزال تواجه الخطر رغم تحول مهامها إلى تقديم الدعم والاستشارة، مشددا على حق هذه القوات في الدفاع عن النفس.

“مجزرة بابل”

كما سلط الكاظمي الضوء على الحادثة في ناحية جبلة بمحافظة بابل، والتي أثارت ضجة واسعة، بعد مقتل 20 شخصا خلال مداهمة أمنية.

وأشار إلى أن ما حصل “أمر مؤسف ومحزن أن يُقتل عراقيون بدم بارد على يد نفوس ضعيفة دخيلة على أخلاقيات ومبادئ قواتنا الأمنية؛ وهذا ما دفعنا للتأكيد وبشدة على ضرورة إعادة النظر في التقييم الأمني لبعض العناصر الأمنية”.

وشدد الكاظمي على أنه وجه جهاز الأمن الوطني للإشراف والوقوف على جريمة جبلة التي راح ضحيتها عائلة كاملة بسبب خلاف عائلي واستغلال المادة (4) من قانون مكافحة الإرهاب.

يذكر أن السلطات باشرت بالتحقيق في الحادثة التي تسببت بجدل واسع، بعد أن نقلت أنباء إقدام رجل مطلوب بشبهات مرتبطة بالإرهاب على الانتحار بعد أن قتل 20 فردا من عائلته، فيما وصف بـ “مجزرة بابل”.

وأحالت السلطات عددا من الضباط للتحقيق في الحادثة وكيفية تعامل عناصر الشرطة مع الرهائن وسط انتقادات حقوقية واسعة.

وخلال الأسبوع الماضي، أعلن الكاظمي القبض على 14 من “المشتركين في جريمة جبلة” سواء بـ”نقل معلومات كيدية، أو بالتنفيذ”.

وقال بيان صادر عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إن “الكاظمي تابع باهتمام بالغ تفاصيل المجزرة الدامية التي ارتكبت في منطقة جبلة بمحافظة بابل”، وأمر بالتحقيق، وأيضا “تأشير الخلل في المنظومة الأمنية الذي سمح بنقل معلومات استخبارية غير دقيقة لأغراض شخصية، وتسبب بسقوط أبرياء، أو السماح بتضليل المراجع الأمنية والرأي العام حول حقيقة الحادث وملابساته”.

وقال البيان إن الكاظمي تلقى من رئيس جهاز الأمن الوطني الذي يقوم بالتحقيق تقريرا تضمن “شرحا حول الظروف التي رافقت الجريمة المروعة، وبما يشمل تأشير التقصير الواضح في أداء المنظومة الأمنية، وتم بالتعاون مع السلطة القضائية إلقاء القبض على 14 من المشتركين في الجريمة سواء بنقل معلومات كيدية أو في التنفيذ”.