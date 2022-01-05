بولندا تسجل 433 وفاة جديدة بكورونا

05 يناير , 2022 وارسو: سجلت بولندا 11667 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية. كما سجلت البلاد 433 حالة وفاة جديدة، وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء. وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 4145518 إصابة، والوفيات إلى 98034 حالة.

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