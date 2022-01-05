شكرا لقرائتكم خبر عن بعد موافقة النواب.. 3 مستندات لإدراج البرامج والمشروعات بخطط التنمية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على نص المادة 8 من مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة، والتى كان أصلها المادة 27، وتنص المادة على " يجب عند إدراج أي برنامج أو مشروع في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن يقدم إلى الوزارة المستندات الدالة على توافر الأراضي المخصصة لإقامة المشروع والبرنامج ، وما يفيد الموافقة المسبقة والتنسيق بين الجهات القائمة عليها حال تعددها.

وبالنسبة للمشروعات التي تتطلب توفير موارد طبيعية يكون تقديم الدراسات والمستندات التي تؤكد توافرها واستدامتها شرطاً لإدراجها في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتقدم النائب إيهاب منصور، بتعديل يفيد بإضافة جملة "وتحدد اللائحة التنفيذية الآليات اللازمة للتنفيذ"، معللا ذلك بأن هناك مشروعات قد يتم الاتفاق عليها ولكن لا يوجد أراضى، مما يعنى ضرورة الإشارة لهذا الأمر.

وعلق المستشار القانونى لوزارة شئون المجالس النيابية، قائلا:" النص بصياغته الحالية اشترط تقديم 3 أنواع من المستندات لمزيد من الضمانة، ومن ثم النص بصياغته الحالية يفي بالغرض".

وتمت الموافقة على نص المادة كما جاءت بتقرير اللجنة دون إجراء تعديل عليها.