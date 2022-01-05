شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع تضامن النواب لمناقشة تعديلات قانون "قادرون باختلاف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة عبد الهادي القصبي لاستكمال مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من كلاً من النائب أشرف رشاد الشريف، و النائبة دعاء عريبي و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفى بداية الاجتماع هنأ القصبي جموع الشعب المصري بمناسبة أعياد الميلاد، قائلا إن ميلاد الانبياء رحمة للإنسانية.

جدير بالذكر أن الاجتماع بحضور ممثلي وزارات العدل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي و الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية و التنمية المحلية والشباب والرياضة و التجارة والصناعة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة).