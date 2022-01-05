شكرا لقرائتكم خبر عن حنفى جبالى مهنئا المصريين بعيد الميلاد: جميعنا نسيج واحد لهذا الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، المصريين بعيد الميلاد المجيد، قائلا: "أتقدم بالتهنئة لزملائى وزميلاتى وجميع المصريين ولا أقول المسيحيين لأننا جميعا نسيج واحد لهذا الوطن، وأقدم التهنئة للمصريين جميعهم بمناسبة عيد الميلاد المجيد".

جدير بالذكر أن مجلس النواب، وافق خلال الجلسة العامة اليوم، على 5 مشروعات قوانين وهى:

1. مشروع القانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية.

2. مشروع القانون بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

3. مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

4. مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972

5. مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981