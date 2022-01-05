شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تعلن فتح باب التقدم للجنة المشتغلين بداية من السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد ميرى رئيس لجنة القيد بنقابة الصحفيين، عن تنظيم حفل حلف اليمين للأعضاء الجدد وتسليم الكارنيهات الأربعاء 19 يناير، معلنا عن فتح باب التقدم للجنة المشتغلين بداية من السبت المقبل 8 يناير .

وكانت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين المشرف العام على جوائز الصحافة المصرية، قد أعلنت من قبل تأجيل حفل توزيع الجوائز للفائزين لعامى 2020 ،2021 الذى كان مقررًا له اليوم الأربعاء الموافق 5 يناير، حدادا على رحيل قامتين صحفيتين وهما الأستاذين إبراهيم حجازى رئيس تحرير الأهرام الرياضى الأسبق وعضو مجلس ووكيل نقابة الصحفيين الأسبق لأكثر من 24 عاما، والكاتب الصحفى الكبير محمد فوده رئيس تحرير المساء وحريتى الأسبق.

وأكدت "النجار" أن اللجنة المشرفة على المسابقة انهت كافة تجهيزات الحفل، وكان مقررا تكريم فقيدى الصحافة وأهدائهما درع رواد المهنة تقديرا لتاريخهما المهنى والنقابى الكبير.

وأشارت المشرف العام على الجائزة أنه بالعودة لنقيب الصحفيين ضياء رشوان تقرر تأجيل الحفل إلى شهر فبراير المقبل ليخرج بالشكل اللائق بالصحفيين .