شكرا لقرائتكم خبر عن 2246 حالة.. الكويت تسجل أعلى إصابات بكورونا منذ بدء الجائحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الكويت اليوم الأربعاء أعلى عدد إصابات بكورونا منذ بداية جائحة فيروس كورونا، إذ أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2246 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 423042 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم الأربعاء عن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، القول، إنه تم تسجيل 211 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 412485.

وأوضح السند، أنه تم تسجل حالة وفاة واحدة جراء الإصابة، ليكون إجمالي عدد حالات الوفاة المسجلة 2469 حالة.

وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ سبع حالات، في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 8088.