شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة بكازاخستان تدعو لأخذ الحيطة والحذر بعد اندلاع عنف بالبلاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت سفارة المملكة العربية في كازاخستان المواطنين السعوديين لأخذ الحيطة والحذر وذلك بعد اندلاع أعمال عنف في البلاد منذ أمس.

وطالبت السفارة المواطنين المقيمين والزائرين المتواجدين الابتعاد عن أماكن التجمعات، لافتة السفارة عبر حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر "، أن السلطات الكازاخية أعلنت حالة الطوارئ في مدينة ألماتي ومنطقة مانغستاو اعتبارا من الساعة ١:٣٠ صباحاً يوم ٢٠٢٢/١/٥ إلى الساعة منتصف الليل يوم ٢٠٢٢/١/١٩».

وأشارت إلى أن حظر التجول في مدينة ألماتي ومنطقة مانغستاو، سوف يكون خلال الفترة ١١:٠٠ مساءً وحتى ٧:٠٠ صباحاً، منوهة المواطنين بالتواصل مع السفارة على الرقم التالي: +77761321119 عند الحاجة.

وكانت احتجاجات عنيفة خرجت أمس الثلاثاء، دفعت توكاييف إلى إعلان حالة الطوارئ في ألماتي، كبرى مدن الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، وفي منطقة مانجيستو المنتجة للنفط في غرب البلاد.

وتجددت الاشتباكات اليوم الأربعاء بين المتظاهرين وقوات الأمن في كازاخستان، فيما سمع دوي إطلاق نار قرب مكتب عمدة مدينة ألماتي.