ابتكرت تطبيقاً لمساعدة أختها الصماء على التواصل

استوحت طالبة العلوم المتفوقة إستريلا سالازار (17 عاماً) التي نشأت في بلدة للطبقة العاملة قرب مكسيكو سيتي من شقيقتها فكرة تطوير تطبيق يساعد الصم وضعاف السمع المكسيكيين على التواصل بسهولة مع الآخرين.

وُلدت الأخت الأكبر بيرلا (25 عاماً) بخلل نادر يؤثر على القدرة على الحركة وعلى السمع. وأُجريت لها أكثر من عشر جراحات تبعتها سنوات من العلاج الطبيعي وأخطرتها مدرسة للغة الإشارة أنها لن تتمكن من تعلم الإشارة بسبب حالتها.

وقالت إستريلا التي كان تفوقها الدراسي سبباً في تخرجها من المدرسة الثانوية قبل ثلاثة أعوام من زملائها إنها سألت نفسها بعد ما شاهدته من تمييز ضد بيرلا «ما الذي سأفعله لمساعدة أختي؟».

وبدأت في العام الماضي ابتكار تطبيق لتوصيل المتحدثين بلغة الإشارة المكسيكيين بمستخدمين لديهم القدرة على السمع مما يسمح للناس بالتنقل بين لغة الإشارة والكتابة والرسائل الصوتية أو العكس.

وشكلت إستريلا مجموعة من حوالي 90 مشاركاً بينهم ناطقون باللغة المحلية ومترجمون لتطوير التطبيق الذي تأمل في إطلاقه هذا العام. وفي الشهور الأخيرة بدأت الأسرة تتعلم لغة الإشارة مع تحسن قدرة بيرلا على الحركة.