النفط يواصل الارتفاع القياسي.. 'برنت' يتجاوز 81 دولاراً

وبحلول الساعة 17:00 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.43% إلى 81.14 دولار للبرميل.

في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1% إلى 77.74 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".



يذكر أن مجموعة "أوبك+" قررت الحفاظ على مسارها لزيادة الإنتاج بشكل تدريجي، وقررت المجموعة أمس رفع "المستوى الإجمالي للإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا في فبراير 2022.