انت الان تتابع خبر النفط يواصل الارتفاع القياسي.. 'برنت' يتجاوز 81 دولاراً والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بأكثر من 1%، وتجاوز خام "برنت" مستوى 81 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ نهاية نوفمبر الماضي.
وبحلول الساعة 17:00 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.43% إلى 81.14 دولار للبرميل.
في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1% إلى 77.74 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".
يذكر أن مجموعة "أوبك+" قررت الحفاظ على مسارها لزيادة الإنتاج بشكل تدريجي، وقررت المجموعة أمس رفع "المستوى الإجمالي للإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا في فبراير 2022.
في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1% إلى 77.74 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".
يذكر أن مجموعة "أوبك+" قررت الحفاظ على مسارها لزيادة الإنتاج بشكل تدريجي، وقررت المجموعة أمس رفع "المستوى الإجمالي للإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا في فبراير 2022.