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تأجيل ذهاب نصف نهائي الكأس بين ارسنال وليفربول

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الرابطة، أن "مباراة الذهاب تم ترحيلها إلى 13 الشهر الحالي في "آنفيلد"، على أن تقام مباراة الإياب في ستاد "الإمارات" يوم 20 من الشهر ذاته.

وكان قد طالب بتأجيل المباراة مساء امس، بسبب وجود حالات إيجابية كبيرة في النادي، أدت إلى إلغاء التدريبات، علما بأن المدرب الألماني يورجن كلوب، يعزل نفسه حاليا لإصابته بالفيروس.


وانضم مساعد المدرب بيب ليندرز إلى قائمة المصابين، وهو الذي قاد الفريق من المنطقة الفنية، خلال المباراة الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز أمام (2-2).

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن هناك ما يقارب 30 حالة إصابة بفيروس في أروقة نادي ليفربول.

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MO Nasa

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