شكرا لقرائتكم خبر عن النائب يونس عبد الرازق يطالب بسرعة انتشال جثامين ضحايا غرق مركب الصيد بالبرلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشد النائب يونس عبد الرازق فرج بسرعة انتشال جثامين ضحايا مركب الصيد، التى غرقت بالقرب من سواحل دمياط الإثنين الماضى.

وقال عبد الرازق فى بيان عاجل له فى بداية الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور جنفى جبالى:" فقدت مدينة برج البرلس 6 من خيرة شبابها منهم 4 أشقاء بسبب غرق مركب صيد بالقرب من سواحل دمياط".

وتابع قائلا: "استيقظت مدينة البرلس يوم الثلاثاء الماضى على تعرض مركب صيد للغرق مساء الإثنين، وكان على متنها 9 صيادين، كتب لثلاثة منهم النجاة ولقى الآخرين مصير مجهول، ومنذ الثلاثاء الماضى جرت محاولات لانتشال جثامين الضحايا وقام محافظ كفر الشيخ بعمل غرفة عمليات لانتشال الضحايا لكن جميع المحاولات لم تنجح فى العثور على الضحايا".

وأضاف النائب، أن "البرلس لم تذق طعم الراحة ولم نعد أنا وزميلى بالدائرة قادرين على الرد على تساؤلات أهالى الضحايا وهم على حق. أناشد باسمى واسم أهالى ضحايا سرعة إرسال طائرة استكشافية لتحديد مكان الضحايا لسرعة انتشالهم ومن أجل أهالى المفقودين حتى يستطيعوا دفن أولادهم".

وأوضح: "نحن معرضين لهذه الحوادث باستمرار"، لافتا إلى أنه بالأمس غرق مركب بالقرب من جمصة ولكن الحمد الله تم انتشال جثة الضحية.