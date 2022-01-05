بنك مصر يتعاون مع شركة OPay لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أعلن بنك مصر، في بيان له اليوم الأربعاء، أنه وقع مؤخراً بروتوكول تعاون مع شركة OPay مصر لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت كميسر دفع للشركات المتوسطة والصغيرة داخل مصر.

وقال البنك إن هذا التوقيع يأتي في اطار سعيه للتوسع في المدفوعات الإلكترونية وإتاحتها لفئات المجتمع المختلفة بهدف التيسير على المستفيدين وتقديم خدمة مميزة لهم.

وأضاف أن توقيع الاتفاقية يأتي أيضا إيماناً منه بأن التحول الرقمي بات يمثل مرحلة هامة خاصة في ظل الظروف الطارئة التي فرضتها جائحة كورونا على العالم، والتي حفزت الأفراد لاستخدام المنصات الرقمية في الحصول على الخدمات.

وبموجب هذه الاتفاقية تقدم شركة OPay خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت بالتعاون مع بنك مصر للتجار والشركات الصغيرة والمتوسطة من شركاء البنك، وفقا للبيان.

وتستهدف الشركة الوصول إلى أكبر عدد من التجار لتقديم حلول التجارة الإلكترونية من خلال قبول مختلف أنواع التحصيلات عبر الإنترنت باستخدام جميع أنواع البطاقات البنكية، بالإضافة إلى رمز الاستجابة السريع QR CODE، وخدمة Request to pay (R2P)، وأيضاً توفير خدمات التقسيط لحاملي البطاقات الائتمانية من بنك مصر، بحسب البيان.

وقال إيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، إن هذا التعاون يعد خطوة على طريق نجاحات بنك مصر في مجال المدفوعات الإلكترونية، مؤكدا حرص البنك على التوسع في تقديم الخدمات الرقمية لعملائه علاوة على اتجاهه إلى تدشين أول بنك رقمي في السوق المصرية، بما يضمن مواكبة التطور العالمي في هذا المجال.

وأضاف أن ذلك يُسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي كأحد الأهداف القومية للدولة وتماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية، وذلك من خلال تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً من استخدام النقد، حيث نشر البنك أكثر من 300 ألف نقطة بيع في عام 2021.

ووفقا للبيان، بدأت شركة OPay مصر نشاطها في مصر بمطلع عام 2021، حيث استطاعت أن تكسب ثقة آلاف التجار بجميع محافظات الجمهورية الذين يستخدمون نقاط البيع الإلكترونية للشركة من أجل تحصيل الفواتير وسداد المدفوعات الإلكترونية الأخرى.

ويأتي هذا التعاون مع بنك مصر من أجل تعزيز عمليات الشمول المالي، وكذا تطبيقاً لخطة المجلس القومي للمدفوعات بإتاحة جميع أنواع التحصيلات الإلكترونية للتجار بمصر للتسهيل على المواطن المصري عمليات الدفع، بحسب البيان.

وقال محمود خضر، رئيس قطاع تطوير الأعمال والشراكات الاستراتيجية بالشركة، إن بوابة التحصيل الالكتروني الخاصة بـ OPay سوف تلعب دوراً رئيسياً في منظومة التجارة الإلكترونية خاصة وأنها توفر عدة مميزات للعملاء حيث تقدم خدماتها بكل سهولة ويسر وبوسائل إلكترونية أكثر آمناً.

وأضاف أن ذلك يأتي خاصة وأن الدولة المصرية ممثلة في البنك المركزي المصري اتخذت إجراءات هامة وضرورية نحو التحول للمجتمع اللانقدي من خلال التوسع في توفير وسائل المدفوعات الالكترونية للشركات والخدمات القائمة على التكنولوجيا، سواء من خلال استحداث قانون مصرفي جديد يدمج الخدمات الرقمية وبدوره يعزز عمليات الشمول المالي.

وأضاف خضر: "هذه الاتفاقية ستسهم في تعزيز وجود الشركة في مصر والمنطقة وتسهم في دفع عجلة النمو في قطاع خدمات الدفع والتجارة الإلكترونية في جمهورية مصر العربية".