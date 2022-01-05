رصدها القمر الصناعي.. الجيزة: إزالة 65 حالة تعد وبناء مخالف بمنشأة القناطر- صور وفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، شن حملات مكبرة لرصد مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد واسترداد الأراضى أملاك دولة متعد عليها.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواجهة كافة التعديات والمخالفات وسرعه التعامل مع أي متغيرات واردة من وحدات المتغيرات المكانية لتحقيق الانضباط.

وقامت محافظة الجيزة، من خلال مركز منشأة القناطر بإزالة ٣٦ حالة بناء مخالف وتعد بإجمالي مساحة ٨٧٠٠م٢ بنطاق أراضي الري وصرف الجيزة بالوحدة المحلية بأبو غالب والقطا، بالإضافة إلى تنفيذ ١٤ قرار إزالة بمساحة كلية ٩٦٣م٢ بناحية الرياح البحيرى كوبري أبو غالب .

كما تم إزالة مخالفه بناء على مساحة ١٥٠م٢ بحوض الصوان ببنى سلامة وإزالة مخالفة إقامه شدة خشبية دور أرضي على أرض زراعية بمنطقة ذات الكوم.

وشملت مجهودات إزالة المخالفات بمنشأة القناطر، تنفيذ ٩ قرارات إزالة لتعديات على الرياح البحيري بطريق المناشى الخطاطبة بمساحة ١٥٧٥م٢ .

بالإضافة إلى إزالة التعديات على نزلة الطريق الدائري الإقليمي بنطاق الوحدة المحلية ببني سلامة.

وتابعت محافظة الجيزة: جميعها مخالفات تم ضبطها ورصدها من خلال أجهزة المحافظة ووحدة المتغيرات المكانية (القمر الصناعي) وتم إزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.