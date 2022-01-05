تونس : النيابة تحيل الغنوشي و4 آخرين إلى المحاكمة

قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس احالة كل من راشد الغنوشي، يوسف الشاهد، نبيل القروي، سليم الرياحي وعبد الكريم الزبيدي على أنظار الدائرة الجناحية لمحاكمتهم من أجل عدة تهم من بينها مخالفة قوانين الاشهار السياسي وعدم الافصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية وغيرها من جرائم القانون الانتخابي. وجاء قرار احالة المتهمين للمحاكمة استنادا الى تقرير محكمة المحاسبات بخصوص الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها سنة 2019.



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