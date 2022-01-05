شكرا لقرائتكم خبر عن «ناسا» تعلن نجاح مرحلة مهمة من نشر تلسكوب «جيمس ويب» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وكالة الفضاء الأمريكية " ناسا" إن عملية نشر تلسكوب جيمس ويب الجديد، الذي يعد أحدث ما تم تصنيعه، تجاوزت بنجاح" مرحلة رئيسية مهمة".

وأضافت ناسا أن درع الشمس الخاص بالتلسكوب، الذي يبلغ ملعب كرة تنس، تم نشره بصورة كاملة. وهذا يمثل اكتمال واحد من أصعب الإجراءات، حيث يستعد التلسكوب للبدء في عملية مسح للكون.

وذكر توماس زوربشين، المسؤول المشارك بإدارة المهمة العلمية بناسا في مقر الوكالة في واشنطن أمس الثلاثاء" هذه أول مرة يحاول فيها أي أحد وضع تلسكوب بهذا الحجم في الفضاء".

وأضاف" نجاح عملية النشر الأكثر تحديا الخاصة به - درع الشمس- يمثل شهادة رائعة على البراعة البشرية والمهارة الهندسية التي سوف تمكن ويب من تحقيق أهدافه العلمية".

وسوف يقوم التلسكوب، الذي صنعته بصورة مشتركة وكالات الفضاء في أوروبا والولايات المتحدة وكندا، باستكشاف المجرات الأقدم في الكون.