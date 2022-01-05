عبدالله بن زايد وبلينكن يبحثان تعزيز "العلاقات الاستراتيجية"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تناول "سبل تعزيز آفاق التعاون والشراكة بين البلدين في المجالات كافة"، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.

واستعرض الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وجهود البلدين الصديقين لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة وتحقيق التنمية والازدهار لشعوبها.

كما ناقشا "تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد والتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مواجهة تداعياتها، إضافة إلى أهمية دعم الجهود العالمية المبذولة للتعامل معها على مختلف المستويات".

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال، عمق علاقات الصداقة بين البلدين والحرص على تعميق الروابط الاستراتيجية الإماراتية الأمريكية وتعزيز وتنمية أطر التعاون في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.