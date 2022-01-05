الأمن العراقي يعتقل 8 من عناصر تنظيم داعش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أفادت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الأربعاء باعتقال ثمانية من عناصر تنظيم داعش في عمليات متفرقة بمحافظات بغداد وكركوك وديالى.



وقالت خلية الإعلام في بيان صحفي اليوم، إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية نفذت عمليات منفصلة بمحافظات بغداد وكركوك وديالى تكللت بالإطاحة بثمانية مطلوبين وفق أحكام قانون الإرهاب لانتمائهم لعصابات داعش.

وذكرت أن المعتقلين أربعة في بغداد لعملهم بما يسمى قاطع دجلة ديوان الدعوة والمساجد، وثلاثة بكركوك لانتمائهم لداعش بصفة مايسمى أمني قاطع الكرمة، وواحد في محافظة ديالى.

ولفتت إلى أنه تم تدوين أقوالهم ابتدائياً وقضائياً واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية.