مبعوث واشنطن للقرن الأفريقي يعتزم "التنحي" (الأسباب)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أفادت وكالة رويترز، أن المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، سيتنحى عن منصبه خلال الشهر الجاري.



وقالت رويترز إنه "وفق 3 مصادر مطلعة فإنه بعد أكثر من تسعة أشهر من توليه المهمة، سيتنحى فيلتمان، وسيخلفه ديفيد ساترفيلد السفير الأمريكي المنتهية ولايته في تركيا".

وكان فيلتمان وهو دبلوماسي أمريكي مخضرم تولى المنصب في أبريل/نيسان الماضي، لكن سرعان ما اصطدم بأزمتين كبيرتين، الأولى: الحرب المتفاقمة في إثيوبيا بين قوات موالية لجبهة تحرير تجراي والحكومة، والثانية الأحداث التي شهدتها السودان في أكتوبر/ تشرين الأول.

وتأتي أنباء تنحيه، التي لم تشر إليها أية تقارير في السابق، قبل سفره لإثيوبيا غدا الخميس، لعقد اجتماعات مع كبار مسؤولي الحكومة حول محادثات السلام في أحدث محاولة من جانب واشنطن لإنهاء الصراع.

ونقلت المصادر عن فيلتمان (62 عاما) أن "الإحساس بالمسؤولية" هو الذي أخرجه من "وضع يشبه التقاعد" بعد أكثر من 25 عاما من العمل الدبلوماسي الأمريكي في الأمم المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وحتى الساعة 12:00ت.غ، لم يصدر عن الخارجية الأمريكية أي تعقيب بالنفي أو التأكيد حول ما ذكرته رويترز.

أما ساترفيلد، الدبلوماسي المخضرم، فيمتد تاريخه لأكثر من أربعة عقود بما في ذلك تولي منصب سفير الولايات المتحدة في تركيا، في وقت يعصف فيه التوتر بالعلاقات الثنائية بين الدولتين العضوين بحلف شمال الأطلسي.