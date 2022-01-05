إجراء عاجل من السعودية بشأن تكرار العمرة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الأربعاء، إلغاء تكرار العمرة قبل مرور 10 أيام على المرة الأولى بسبب فيروس كورونا.

كما أتاحت الوزارة إمكانية حجز تصريح جديد فور الانتهاء من التصريح السابق، بحسب صحيفة عكاظ.

وعزت "الحج والعمرة" هذا التعديل في تحديد المدة المسموحة لتكرار العمرة إلى الإجراءات الاحترازية التي تمت إعادة تطبيقها في الحرمين الشريفين.

وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن تطبيقها إجراءات التباعد الجسدي بين المصلين والمعتمرين في كامل المسجد الحرام وساحاته الخارجية، وأعادت ملصقات التباعد الجسدي بين صفوف المصلين ومسارات المعتمرين.

وتضمن الإجراء صحن المطاف والمصليات داخل الحرم المكي وساحاته حفاظا على سلامة المعتمرين والمصلين والوقاية من جائحة كورونا.

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان وزارة الداخلية السعودية قرارها بإعادة الإلزام بارتداء الكمامة، وتطبيق التباعد الجسدي في كافة المواقع المفتوحة والمغلقة بعد تزايد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد وارتفاع مؤشر المنحنى الوبائي في المملكة.