شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 185 طنًا مساعدات غذائية في أبين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 185 طنًا و645 كيلو غرامًا من السلال الغذائية في محافظة أبين، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي لليمن للعام 2021/2022م.

ووُزِّع المركز 128 طنًا و400 كيلوغرام في مديرية أحور, استفاد منها 1.200 أسرة. فيما وُزِّع 57 طنًا و245 كيلو غرامًا من السلال الغذائية في مديرية لودر, استفاد منها 535 أسرة.

يذكر أن مشروع دعم الأمن الغذائي يستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.