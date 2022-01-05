شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة بكازاخستان تحذر مواطنيها من التواجد بـ«ألماتي» و«مانغستاو» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أهابت سفارة المملكة بجميع المواطنين السعوديين المتواجدين في جمهورية كازاخستان، بضرورة بالابتعاد عن أماكن التجمعات، علماً أن السلطات الكازاخية أعلنت حالة الطوارئ في مدينة ألماتي ومنطقة مانغستاو أعتباراً من الساعة ١:٣٠ صباحاً يوم ٢٠٢٢/١/٥ إلى الساعة منتصف الليل يوم ٢٠٢٢/١/١٩.

وأوضحت السفارة، أن حظر التجول في مدينة ألماتي ومنطقة مانغستاو سوف يكون خلال الفترة ١١:٠٠ مساءً وحتى ٧:٠٠ صباحاً، كما تأمل السفارة من المواطنين عند الحاجة التواصل مع السفارة على الرقم التالي: +77761321119.