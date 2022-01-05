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أستراليا: تخفيض فحوص «بي.سي.آر» حال إيجابية اختبار «رات»

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الدمام - شريف احمد - خفضت أستراليا متطلبات فحوص الكشف عن الإصابة بفيروس ، في محاولة لتخفيف الضغط على نظام الفحوص المجهد.

وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون الأسترالية أن مجلس الوزراء قرر تخفيف المتطلبات، حيث لم يعد الأشخاص الذين ظهرت نتيجة إيجابية للاختبار المستضد السريع (رات) الخاص بهم بحاجة للخضوع لفحوص اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي.سي.آر) .

كما ذكر التقرير أنه سوف يتم إلغاء الاختبارات المنتظمة لسائقي الشاحنات، ولن يكون الوافدون القادمون من الخارج مطالبين بالخضوع لاختبارات متعددة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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