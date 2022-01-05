شكرا لقرائتكم خبر عن إلقاء القبض على 8 إرهابيين بثلاث محافظات عراقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت القوات الأمنية العراقية اليوم, القبض على 8 إرهابيين في ثلاث محافظات .

وأوضحت خلية الإعلام الأمني في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية, أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية في وزارة الداخلية, استهدفت في عمليات أمنية منفصلة التنظيمات الإرهابية بمحافظات بغداد وكركوك وديالى، مما أدى إلى اعتقال أربعة إرهابيين في بغداد, وثلاثة في كركوك، إضافة إلى إرهابي آخر في ديالى، مشيرة إلى أنها اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية.