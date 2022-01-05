العراق.. سقوط صاروخ على معسكر النصر غربي بغداد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أفادت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم الأربعاء، بسقوط صاروخ على معسكر النصر غربي بغداد.



وأوضحت الخلية أنه تم إطلاق الصاروخ من حي الجهاد.

وأضافت، عبر حسابها على موقع تويتر، أن "القوات الأمنية عثرت أيضاً على منصة لإطلاق الصواريخ عليها صاروخ لم ينطلق عيار 240 ملم، وتم تفكيكه وتسليمه إلى مديرية الأدلة الجنائية".

وأكدت الخلية، أن الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخباراتية تتابع تحقيقاتها للوصول إلى المنفذين.

وشهد العراق يوم أمس عدة إطلاقات واستهدافات. وتزامنت الهجمات مع إحياء الذكرى السنوية الثانية لمقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس بضربة جوية أمريكية على طريق مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير (كانون الثاني) من عام 2020