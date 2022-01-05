شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميقاتي يؤكد أن الموازنة جاهزة وسندعو الحكومة اللبنانية للانعقاد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

نقل تلفزيون الجديد عن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي قوله اليوم الأربعاء، إنه سيدعو الحكومة للانعقاد في غضون أيام.



وذكر التقرير، أن ميقاتي كان يتحدث بعد لقاء صباح اليوم مع الرئيس ميشال عون. ولم تجتمع الحكومة اللبنانية منذ 12 أكتوبر (تشرين الأول) بسبب الخلاف حول التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

وأبلغ ميقاتي الرئيس اللبناني ميشال عون أن "الموازنة العامة لعام 2022 باتت جاهزة وسيتم استلامها خلال اليومين المقبلين".

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن ميقاتي قوله، بعد لقائه الرئيس عون اليوم في بعبدا، إنه "فور استلام الموازنة سيتم دعوة مجلس الوزراء للانعقاد".

وأكد أن "الاجتماع مع الرئيس عون كان مثمراً وتم الاتفاق على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب