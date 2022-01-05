موقع "فلايت رادار" يرصد تحليق طائرة شحن عسكرية تركية باتجاه مصراتة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

رصد موقع "فلايت رادار"، الأربعاء، تحليق طائرة شحن عسكرية تركية قادمة من أنقرة نحو مدينة مصراتة الليبية.



وقال الموقع المتخصص في متابعة حركة الطيران، إن طائرة شحن عسكرية تركية من طراز إيرباص A400M-180 حلقت من قاعدة مطرد في ⁧‫أنقرة⁩ نحو ⁧‫مصراتة غربي ليبيا.

وتأتي الطائرة العسكرية التركية، بعد ساعات من تصريحات لوزارة الخارجية الفرنسية، التي أكدت فيها مغادرة 300 من المرتزقة الأجانب شرق ليبيا، مشيدة ببدء الانسحاب المرحلي لآلاف من القوات الأجنبية.

وقالت آن كلير لوجندر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، في تصريحات صحفية، إن الانسحاب الأول يشكل "بادرة إيجابية" أولى، مؤكدة أنه "يتعين الآن أن يلي ذلك انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية انسحابا كاملا وفي أسرع وقت ممكن".

وفيما لم تحدد المسؤولة الفرنسية الوقت الذي غادر فيه المرتزقة ولا الدولة التي ينتمون لها، أكد دبلوماسيون أن المرتزقة الذين غادروا كانوا من تشاد.

وكانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، عقدت أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، اجتماعات في تركيا وروسيا، لبحث إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.