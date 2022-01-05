الهند تسجل أول وفاة بمتحوّر أوميكرون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال مسؤول بوزارة الصحة الهندية، الأربعاء، إنه تم تسجيل أول حالة وفاة مرتبطة بمتحور أوميكرون شديد العدوى في ولاية راجستان الغربية.



وذكر المسؤول لمجموعة صغيرة من الصحفيين في نيودلهي أن عدد حالات الإصابة بالمتحور أوميكرون ارتفع إلى 2135 حتى الآن.

كانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من أن تفشي الإصابات بالمتحور أوميكرون في العالم، يزيد من احتمال ظهور متحور جديد أكثر خطورة.

وينتشر المتحور أوميكرون من دون رادع في مختلف أنحاء العالم، حيث تبدو أعراضه أقل خطورة مقارنة بالمتحور دلتا، ما أثار الآمال في إمكان دحر الوباء والعودة إلى حياة طبيعية.

لكن مسؤولة الطوارئ في المنظمة كاثرين سمولوود أبدت حذراً وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية إن الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات قد يأتي برد عكسي.

وأضافت سمولوود أنه "كلما ازداد انتشار أوميكرون ازدادت نسبة العدوى والتكاثر، ما يزيد احتمالات ظهور متحور جديد. حالياً أوميكرون متحور قاتل يمكنه التسبب بالوفاة... ربما بنسبة أقل بقليل من دلتا، لكن من يستطيع معرفة كيف سيكون المتحور الجديد؟".