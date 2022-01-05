قواعد جديدة لمواجهة كورونا في جرينلاند تدخل حيز التنفيذ

محمد اسماعيل - القاهرة - جرينلاند-(د ب أ):

عدلت جزيرة "جرينلاند" قواعدها بالنسبة لفيروس كورونا، في ضوء ارتفاع قياسي في معدلات الإصابة.

ومنذ اليوم الأربعاء، لم تعد الإجراءات تطبق، من حيث المبدأ، على الجزيرة بأسرها، لكن فقط في مناطق، كانت فيها مصادر غير معروفة للعدوى في الأيام الـ14 الماضية.

وقال رئيس وزراء جرينلاند، موته بي إيجيده، في مؤتمر صحفي في العاصمة، نوك، بعد ظهر أمس الثلاثاء إن القيود ضرورية للحفاظ على عمل المجتمع وحماية النظام الصحي.

وهذه التدابير سارية المفعول مؤقتا، حتى الخامس من إبريل المقبل.

وتواجه جرينلاند، البالغ تعداد سكانها أقل بقليل من 57 ألف نسمة، حاليا، حالات إصابة جديدة، أكثر من أي وقت مضى منذ تفشي الجائحة.

وارتفع عدد الحالات النشطة إلى أكثر من 700، في أحدث إحصاء، بعد تسجيل 198 حالة إصابة جديدة، خلال إعداد القائمة اليومية، أمس الثلاثاء.

وتتمتع أكبر جزيرة على الأرض بحكم ذاتي، بشكل كبير وبالتالي تتخذ قراراتها الخاصة في الأمور الصحية، لكن تنتمي بشكل رسمي إلى مملكة الدنمارك.