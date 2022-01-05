شهامة طفل.. أنقذ مريضًا أصيب بغيبوبة سكر والمحافظة تكرمه

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين احمد:

كرم اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس طفلًا لحسن تصرفه وشهامته في إنقاذ مريض أصيب بغيبوبة سكر، وتواصله مع أسرة المريض للحضور إلى المستشفى.

وكان اللواء عبدالمجيد صقر، دعا الطفل فارس محمد الطالب بالصف السادس الابتدائي للحضور إلى الديوان العام، واستقبله بحضور نائبه الدكتور عبدالله رمضان، وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والسكرتير العام المساعد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد.

ووجه المحافظ الشكر للطفل على شهامته وحسن تصرفه، وأكد على الدور الإيجابي والتصرف السليم الذي قدمه الطفل لإنقاذ مواطن، وقال :"إن ما حدث رسالة لأفراد المجتمع لتقديم العون والمساعدة للآخرين والابتعاد عن السلبية والتأكيد على روح الشهامة والشجاعة التي يتسم بها المصريين".

كما قدم المحافظ الشكر لأسرة الطفل على حسن التربية وغرس روح الرحمة وحب الناس والانتماء ومساعدة الآخرين.