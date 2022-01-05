ماكرون يتعهد بـ"التخلص من غير المُلقّحين ضد كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

شهدت فرنسا الصيف الماضي احتجاجات حاشدة ضد تفويض جواز سفر لقاح كوفيد لزيارة أماكن الترفيه، حيث شدد الرئيس إيمانويل ماكرون في ذلك الوقت على أن تجنب التطعيم كان دليلًا على "اللامسؤولية".

استخدم إيمانويل ماكرون لغة قاسية في تعهده بشن حملة حكومية على كل من يعارض التطعيم ضد كورونا في فرنسا.

وقال ماكرون في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان في وقت متأخر من أمس الثلاثاء: "غير الملقحين، أريد حقًا التخلص منهم. سنواصل القيام بذلك (التطعيم) حتى النهاية. هذه هي الاستراتيجية".

وأضاف أنه "لن يرسل (غير الملقحين) إلى السجن ولن يتم تطعيمهم بالقوة".

وتابع: "لذلك نحن بحاجة إلى إخبارهم، اعتبارًا من 15 يناير، لن تتمكن من الذهاب إلى المطعم بعد الآن، ولن تكون قادرًا على تناول الطعام، ولن تتمكن من تناول القهوة، أو الذهاب إلى المسرح، السينما إن لم تكن مطعما".

ردت مارين لوبان، رئيسة حزب التجمع الوطني الفرنسي، على تصريحات ماكرون من خلال تغريدة: "لا ينبغي للرئيس أن يقول ذلك". وبحسب قولها فإن "إيمانويل ماكرون لا يليق بمنصبه".

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب تحذير الرئيس الفرنسي في أواخر يوليو للأفراد لتخليهم عن التطعيم، مضيفًا: "ما قيمة حريتك إذا أخبرتني أنك لا تريد التطعيم؟ إذا كنت ستصيب والدك أو والدتك غدًا، أنا ضحية حريتك. إنها ليست حرية، إنها تسمى اللامسؤولية والأنانية".