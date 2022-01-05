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إجماع حزبي ألماني على إعادة ترشيح شتاينماير لولاية رئاسية ثانية

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 يناير 2022 01:10 مساءً - منذ 25 دقيقة

الرئيس فرانك-فالتر شتاينماير

قالت وكالة DPA، إن ائتلاف الاتحاد الديمقراطي / الاتحاد الاجتماعي المسيحي في ألمانيا، قرر دعم ترشيح فرانك فالتر شتاينماير لولاية رئاسية ثانية.

وأشارت الوكالة، إلى أن هذا الائتلاف، يملك الكتلة الثانية من حيث الحجم في البرلمان الألماني.

في وقت سابق، حظي ترشيح شتاينماير بدعم التحالف الحاكم المؤلف من الحزب الديمقراطي الألماني، والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر.

وبذلك بات التصويت، الذي سيجري في 13 فبراير، بمثابة إجراء شكلي.

يتم انتخاب رئيس ألمانيا من قبل هيئة دستورية خاصة – الجمعية الاتحادية. تتألف من أعضاء البوندستاغ وممثلي الولايات الفيدرالية. شغل شتاينماير منصبه في عام 2017، خلفا ليواكيم جاوك.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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