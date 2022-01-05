استقرار أسعار النفط والمستثمرون يدرسون تأثير أوميكرون

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 يناير 2022 01:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

استقرت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، إذ يدرس المستثمرون تأثير الارتفاع الهائل في حالات الإصابة بمتحور فيروس كورونا ”أوميكرون“، لكن الاتجاه الصعودي ظل محدودا بعد ارتفاع مخزونات الوقود الأمريكية.

ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت أربعة سنتات إلى 80.04 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ0716 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتين إلى 77.01 دولار للبرميل.

وسجلت الولايات المتحدة نحو مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الإثنين الماضي، في أعلى حصيلة يومية في العالم

كما أن الرقم يعادل تقريبا مِثلَي عدد الإصابات القياسية التي سجلتها الولايات المتحدة قبل أسبوع.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء ارتفاع مخزونات البنزين 7.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الـ31 من كانون الأول/ديسمبر.

كما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 4.4 مليون برميل.

وكان منتجو النفط في تحالف ”أوبك+“، قرروا أمس الثلاثاء، الإبقاء على وتيرة الزيادة المعتمدة في الإنتاج عند 400 ألف برميل يوميا، خلال شباط/فبراير المقبل، في إشارة لعدم تأثر الأسواق بتفشي متحور كورونا الجديد ”أوميكرون“.

وجاء القرار في ختام اجتماع سريع عبر الاتصال المرئي، عقده وزراء دول التحالف، الذي يضم 13 دولة عضوا في منظمة ”أوبك“ بقيادة السعودية و10 منتجين من خارجها بقيادة روسيا.

وكان التحالف قرر في أيلول/سبتمبر الماضي زيادة في الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا كل شهر.

وقال الوزراء في بيان عقب الاجتماع إنهم ”أعادوا تأكيد خطة وآلية تعديل الإنتاج الشهرية التي تمت الموافقة عليها في الاجتماع الوزاري التاسع عشر (في أيلول/سبتمبر الماضي)، وقرار تعديل الإنتاج الشهري الإجمالي بالزيادة بمقدار 0.4 مليون برميل يوميا لشهر فبراير 2022“.