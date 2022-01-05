إردوغان يعلن زيارة السعودية الشهر المقبل

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنه سيزور السعودية خلال شهر فبراير (شباط) المقبل تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال إردوغان: «تلقيت دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة الرياض، وسنناقش أموراً كثيرة تخص علاقات البلدين خلال الزيارة التي سأقوم بها الشهر المقبل».

وأضاف إردوغان، خلال حديث مع عدد من كبار المصدرين الأتراك على هامش فعالية لمجلس المصدرين في إسطنبول أمس (الاثنين)، أنه سيبحث مع الملك سلمان العلاقات التجارية بين البلدين وإزالة أي عقبات تعترض تعزيزها.

ومن المقرر أن يزور إردوغان أيضاً دولة الإمارات العربية المتحدة في 14 فبراير المقبل، بحسب ما ذكر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مؤخراً، وذلك تتويجاً للجهود التي بذلت من جانب البلدين، خلال الأشهر الماضية، لتحسين العلاقات بينهما.