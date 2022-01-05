شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة تعديل قانون الشهر العقارى إلى تشريعية النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة، مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة إلى اللجان النوعية للمجلس، وهما:

1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة).

2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط (تحيا مصر 1).وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).