الصحة العالمية تكشف ان تفشي أوميكرون ينذر بظهور متحورات أكثر خطورة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

حذرت منظمة الصحة العالمية في أوروبا من أن تفشي الإصابات بالمتحور أوميكرون في العالم، يزيد من احتمال ظهور متحور جديد أكثر خطورة.



وينتشر المتحور أوميكرون من دون رادع في مختلف أنحاء العالم، حيث تبدو أعراضه أقل خطورة مقارنة بالمتحور دلتا، ما أثار الآمال في إمكان دحر الوباء والعودة إلى حياة طبيعية.

لكن مسؤولة الطوارئ في المنظمة كاثرين سمولوود أبدت حذراً وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية إن الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات قد يأتي برد عكسي.

وأضافت سمولوود أنه "كلما ازداد انتشار أوميكرون ازدادت نسبة العدوى والتكاثر، ما يزيد احتمالات ظهور متحور جديد. حالياً أوميكرون متحور قاتل يمكنه التسبب بالوفاة... ربما بنسبة أقل بقليل من دلتا، لكن من يستطيع معرفة كيف سيكون المتحور الجديد؟".

وسجلت أوروبا أكثر من 100 مليون إصابة بكوفيد منذ ظهور الوباء، وأكثر من 5 ملايين إصابة في الأسبوع الأخير من 2021 "ما يفوق بكثير ما شهدناه في الماضي". وقالت المسؤولة في المنظمة الأممية: "نحن في مرحلة خطيرة جداً، نرى الإصابات ترتفع بشكل كبير في غرب أوروبا فيما لم تتضح التداعيات الكاملة لذلك بعد".

وأشارت سمولوود إلى أنه "على المستوى الفردي يبدو خطر دخول المستشفى أقل على الأرجح" مع المتحور أوميكرون مقارنة بدلتا، إلا أنه بشكل عام يمكن أن يمثل أوميكرون تهديداً أكبر بسبب عدد الحالات. وأضافت "عندما نرى الحالات ترتفع إلى هذا الحد، فإن ذلك يؤدي على الأرجح إلى أعداد أكبر من الناس المصابين بأعراض حادة تنتهي بهم إلى المستشفى وقد تؤدي إلى الوفاة".

وتواجه بريطانيا أزمة وشيكة في المستشفيات بسبب نقص الموظفين الناجم عن موجة إصابات بأوميكرون، في وقت تخطت الحصيلة اليومية للإصابات عتبة 200 ألف حالة للمرة الأولى.

وتوقعت سمولوود ظهور سيناريو مماثل في دول أوروبية أخرى، وقالت: "حتى في أنظمة صحية قادرة ومتطورة تبرز صعوبات حقيقية في الوقت الحالي، ومن المرجح أن تتكرر في أنحاء المنطقة في وقت يتسبب أوميكرون بمزيد من الإصابات".

وتأتي تصريحات سمولوود، فيما أعلن علماء فرنسيون عن ظهور متحور IHU الجديد، مؤكدين أنه أكثر عدوى من فيروس كورونا الأصلي، ويمكن أن يكون أكثر قدرة على مقاومة اللقاحات.

وأفاد موقع شبكة "سي ان بي سي" CNBC الأمريكية، أن العلماء الفرنسيون بمعهد IHU للأمراض الوبائية في حوض البحر المتوسط، حيث جرى اكتشاف المتحور الجديد، أكدوا أنه يمتلك 46 طفرة، من بينها 14 طفرة موجودة على بروتين سنبلة الفيروس.