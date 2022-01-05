المركزي: 233 مليار جنيه قيمة معاملات محافظ الهواتف المحمولة في 2021



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال إيهاب نصر، الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي بقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، إن قيمة المعاملات التي تم إجراؤها عبر محافظ الهواتف المحمولة خلال عام 2021 بلغت 233 مليار جنيه بنسبة نمو تتخطى 160% مقارنة بعام 2020.

وأضاف في بيان من البنك المركزي اليوم الأربعاء، أن خدمة محفظة الهاتف المحمول شهدت تطورًا كبيرًا سواءً من حيث تنوع الخدمات المقدمة أو معدلات الاستخدام، حيث ارتفع عدد حساباتها إلى 25 مليون محفظة إلكترونية محققة نمواً بنسبة 27% خلال العام الحالي مقارنة بعام 2020.

وذكر أن هذه المحافظ نفذت نحو 227 مليون معاملة خلال 2021 بنسبة نمو تقترب من الـ 100% مقارنة بالعام السابق.

وأعلن البنك المركزي، في بيانه اليوم، إطلاق البوابة الإلكترونية لإدارة حسابات محفظة الهاتف المحمول، وذلك بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وقال البنك إن المواطن يستطيع من خلال هذه البوابة إجراء استعلام عن أي محفظة إلكترونية مسجلة برقم هاتفه المحمول، وكذا إلغاء الاشتراك في المحفظة مجاناً ودون الحاجة لزيارة الفرع تمهيداً لتغيير مقدم الخدمة.