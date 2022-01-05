اتفاقية بين البنك الأهلي وشركة مياه الشرب بالمنوفية لإحلال العدادات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

وقع البنك الأهلي المصري والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية اتفاقية تعاون لإحلال وتركيب عدادات مياه مسبقة الدفع.

وبحسب بيان البنك اليوم الأربعاء، تهدف الاتفاقية إلى تمويل البنك لتركيب وإحلال عدادات المياه التقليدية بعدادات جديدة مسبقة الدفع بمشاركة شركة فوري دهب لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية وشركة خالص لخدمات المدفوعات الرقمية.

وحضر التوقيع يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومحمد نجيب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، وحسام عز الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة فوري، ومعتز السيد عضو مجلس الإدارة المنتدب بشركة خالص وفرق العمل المختصة.

وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن الاتفاقية تأتى في إطار استراتيجية البنك الداعمة لتوجهات الدولة نحو التحول الرقمي والارتقاء بمستوى كافة الخدمات من خلال تقديم بدائل متطور

لمختلف الخدمات الأساسية للمواطن المصري.

وأضاف أبو الفتوح، أن التعاون مع شركتي فوري دهب وخالص لتحصيل أقساط التمويل المستحقة للبنك يأتي دعما لخطط البنك في ميكنة المدفوعات، والشمول المالي، حيث يتم التحصيل من خلال كافة منافذ الشركتين المتاحة بكافة أنحاء الجمهورية وأيضا من خلال محافظ الهاتف المحمول الالكترونية وقنوات الدفع الالكترونية المختلفة.

وقال محمد نجيب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياى الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، إن هذا التعاون يأتي تماشيا مع خطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لإحلال وتركيب عدادات المياه التي تعمل بعدادات إلكترونية مسبقة الدفع مما يؤدي لوقف إصدار الفواتير الورقية لتحصيل قيمة استهلاك المياه تحصيلها من بطاقات شحن العدادات الإلكترونية المدفوعة مقدما.