فرنسا: ماكرون يرغب في الترشح للانتخابات الرئاسية لكن قراره لم يحسم بعد

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس- (ا ف ب):

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء في مقابلة مع صحيفة "لوباريزيان" أنه "يرغب" في الترشح للانتخابات الرئاسية في فرنسا التي ستجرى في أبريل لكنه لم يحسم قراره بعد.

في مقابلة مع صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء إنه "يرغب" في الترشح للانتخابات الرئاسية في أبريل لكنه لم يحسم قراره بعد.

وأردف "أرغب بالترشح. عندما تسمح الظروف الصحية وتتضح الأمور بالنسبة لي وبالنظر إلى المعادلة السياسية سأكشف عن (القرار)".

وتابع ماكرون ردا على أسئلة قراء الصحيفة "هذا القرار يتعزز في داخلي. وأحتاج إلى التأكد من أنني قادر على تحقيق ما أصبو إليه".

ويشكل كلام ماكرون للصحيفة أوضح إشارة من الرئيس الفرنسي إلى إمكانية الترشح من دون أن يضع حدا لحالة الترقب حول نواياه.

ويعتبر ماكرون الذي فاز بالانتخابات الرئاسية 2017 بتعهده إصلاح فرنسا لتستعيد دورها كقوة عظمى، الأوفر حظا للفوز في الانتخابات إلا أن محللين يحذرون من أن فوزه ليس مضمونا.

ويواجه ماكرون منافسة من زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان التي حقق فوزا كاسحا عليها الدورة الثانية للاقتراع الرئاسي العام 2017، فضلا عن اليميني المتطرف أيضا إريك زمور.

إلا أن غالبة المحللين يتوقعون أن تكون فاليري بيكريس مرشحة اليمين المنافس الأكبر له في حال وصلت إلى الدورة الثانية من الانتخابات.

وفشل اليسار حتى الآن في توحيد صفوفه وراء مرشح واحد.

وأظهر أحدث استطلاع للرأي نشرت نتائجه الثلاثاء، ماكرون متقدما كثيرا في الدورة الأولى بحصوله على 23 % من الأصوات تليه بيكريس وزمور مع 15 % ومارين لوبان مع 15 % فيما حصل مرشح أقصى اليسار جان لوك ميلنشون على 13 %.