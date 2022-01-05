ثالث هجوم خلال يومين.. قصف صاروخي يستهدف مطار بغداد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 يناير 2022 10:17 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 5 - يناير - 2022 8:57 صباحًا

تعرض مطار بغداد الدولي، في وقت مبكر من فجر اليوم الأربعاء، لقصف صاروخي بـ4 صواريخ كاتيوشا، دون ذكر تفاصيل عن تفاصيل عن حجم الخسائر.

وقال مراسل الحرة نقلا عن مصدر أمني طلب عدم كشف اسمه، إن “الاستهداف تم بواسطة 4 صواريخ كاتيوشا تمكنت منظومة الدفاع الجوي ” c-ram ” من إسقاط ثلاثة منها، فيما سقط الرابع بالقرب من قاعدة عسكرية تضم مستشارين تابعين للتحالف الدولي”.

ووسمعت أصوات صفارات الإنذار في المطار عقب الهجمات.

ولم يصدر أي تعليق رسمي، فيما نشرت وسائل إعلام عراقية أنباء عن استهداف للمطار، نقلا عن مصادرها أيضا.

ويأتي الاستهداف عقب ساعات من استهداف قاعدة عين الأسد العراقية، غربي البلاد، بطائرتين مسيرتين تمكنت أسلحة الدفاع الجوي من إسقاطهما بدون أن يسببا خسائر، بحسب خلية الإعلام الأمني العراقية.

وهذا الهجوم هو الثالث خلال يومين، بعد هجوم مماثل، الاثنين، تزامن مع الذكرى الثانية لمقتل المسؤول العسكري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، بضربة أميركية قرب مطار بغداد، في يناير 2020.