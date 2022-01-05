واشنطن تدين استيلاء الحوثي على سفينة تحمل علم الإمارات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 يناير 2022 10:17 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 5 - يناير - 2022 8:18 صباحًا

أعربت الولايات المتحدة، عن إدانتها لاستيلاء ميليشيا الحوثي في 2 يناير على سفينة تجارية ترفع علم الإمارات قبالة سواحل الحديدة اليمنية.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إلى أن “هذه الإجراءات تتعارض مع حرية الملاحة في البحر الأحمر وتهدد التجارة الدولية والأمن الإقليمي”.

واعتبر نيد برايس أن “تصرفات الحوثيين هذه تأتي في وقت يجب على جميع الأطراف فيه خفض التصعيد والعودة إلى محادثات سياسية شاملة”.

وأضاف برايس: “نحث الحوثيين على الإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها سالمين، ووقف كل أعمال العنف التي تعيق العملية السياسية لإنهاء الحرب في اليمن”.

وكان المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن العميد الركن تركي المالكي، أكد على أن قرصنة واختطاف سفينة الشحن التجاري “روابي” والتي تحمل علم الإمارات عمل إجرامي ثبت التخطيط له من قبل الحوثيين.

وشدد العميد المالكي بأنه يجب على الحوثيين إخلاء سبيل السفينة “روابي” من ميناء الصليف وبكامل حمولتها ذات الطابع الإنساني غير القتالي.