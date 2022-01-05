أمريكا.. اتهام كولومبي بالضلوع في اغتيال رئيس هايتي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 يناير 2022 10:17 صباحاً - منذ ساعتين

وجهت وزارة العدل الأمريكية تهمة الضلوع في اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويز في يوليو الماضي، للعسكري الكولومبي السابق ماريو بالاسيوس.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن “بالاسيوس البالغ 43 عاما قد يحكم عليه بالسجن مدى الحياة إن ثبتت إدانته”.

واتهم بالاسيوس بانضمامه لمجموعة من نحو 20 شخصا قتلوا مويز وأصابوا زوجته بجروح خطرة في المقر الرئاسي في بور أو برانس في يوليو الماضي.

وأوقف العسكري السابق في بنما خلال توقف لرحلة كانت في طريقها إلى كولومبيا من جامايكا حيث لجأ بعد عملية الاغتيال، وتم ترحيله إلى ميامي وسيمثل في وقت لاحق أمام المحكمة.

من جهتها، قالت الشرطة الفدرالية إن “بالاسيوس جند في يونيو عام 2021 لخطف الرئيس الهايتي لكن الخطة تغيرت بعد ذلك وكلفت المجموعة التي كانت بقيادة رجلا عرف عنه أنه (المخطط رقم واحد)، بقتل مويز”.

وأوقف أكثر من 40 شخصا بينهم 18 كولومبيا وأمريكيون من أصل هايتي في إطار التحقيق في الاغتيال.