شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا.. 170837إصابة جديدة بكورونا و259 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت إيطاليا 170ألفا و837 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 259 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 6 ملايين و566 ألفا و947 إصابة، والوفيات إلى 138 ألفا و45 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 112 مليون و521 ألفا و372 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.