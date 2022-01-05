بالفيديو - «طالبان» تأمر أصحاب المتاجر بقطع رؤوس «مانيكان» الأزياء

04 يناير , 2022
الحركة وصفت تماثيل المانيكان بـ«الأصنام» (أ ف ب).
أمرت حركة «طالبان»، التي تتولى السلطة في أفغانستان، بقطع رؤوس التماثيل العارضة للأزياء (المانيكان) في متاجر الملابس الأفغانية، بدعوى أن هذه الدمى «تنتهك القواعد الإسلامية».
ووفقاً لصحيفة «التايمز» البريطانية، فقد طبقت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أفغانستان هذه الأوامر الجديدة في المتاجر الموجودة في مقاطعة هرات الغربية، حيث أظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي قطع رأس هذه التماثيل بمنشار.
ووصف عزيز رحمن، المسؤول بالوزارة، تماثيل المانيكان بـ«الأصنام»، قائلاً إن وجودها «ينتهك القواعد الإسلامية».
وأوضح رحمن أن من يخالف هذه الأوامر سيواجه عقوبات شديدة.
وتداول مغردون عبر «تويتر» مقطع فيديو لشخص يقوم بقطع رؤوس عدد من «مانيكان» الأزياء استجابة لأوامر الحركة التي استعادت السلطة في أفغانستان في أغسطس (آب) الماضي.
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